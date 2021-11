Nie nasza wojna. Felieton kresowy Pawła Bobołowicza

To nie nasza wojna” - takie głosy pojawiały się w Polsce po rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2014 roku. Jedni w ten sposób realizowali zadania rosyjskiej propagandy, inni mówili to z naiwności, a inni licząc, że tym „zaklęciem” odsuną niebezpieczeństwo od granic Polski. Na nic były argumenty, że agresja na Ukrainę to część chorej wizji Putina, którą realizował od początku swoich rządów tłumiąc bunt Czeczenów, zabijając przeciwników politycznych i dziennikarzy we własnym kraju, dokonując agresji na Gruzję, destabilizując sytuację w wielu miejscach na świecie łącznie z Bliskim Wschodem, Azją centralną, a nawet Ameryką Łacińską. Chorej wizji, w której nie ma miejsca dla wolnych państw bałtyckich i niepodległej Polski. Nie ukrywał tego putinowski ideolog - szaman Aleksander Dugin (na Kremlu ciągle pojawiają się „kolejne Rasputiny”), wypluwał to regularnie z siebie putinowski buldog Władimir Żyrinowski. Wielu jednak widziało w tym zaledwie niegroźny „straszak”. I to był błąd, bo te głosy zapowiadały to, co nas czeka w bliskiej przyszłości.