Nie poddali się i mają awans! Górnik Łęczna wyeliminował Miedź Legnica z Fortuna Pucharu Polski Krzysztof Nowacki

Bezbłędnie wykonana seria rzutów karnych przesądziła o awansie Górnika Łęczna do kolejnej rundy Fortuna Pucharu Polski. Zespół trenera Kamila Kieresia wyeliminował w Legnicy pierwszoligową Miedź i jako ostatni dołączył do grona 16 ekip rywalizujących wciąż o to trofeum. Mecz zakończył się remisem 2:2, a łęcznianie do dogrywki doprowadzili już w doliczonym czasie gry.