Nie rozpraszać się na jałowe swarliwości i kłótnie. Felieton redaktora naczelnego

Już od roku na łamach naszej gazety lubelski oddział Instytutu Pamięci Narodowej przywraca pamięć o lokalnych bohaterach i ważnych dla naszego regionu rocznicach. Pracownicy lubelskiego IPN z dobrej woli i z chęci popularyzowania historii, co tydzień przygotowują dla Państwa kolejne felietony i eseje historyczne, które można czytać w „Kurierze Lubelskim” w każdy wtorek. To lekko licząc już ponad 50 wartościowych i głównie lokalnych treści. Jeśli jeszcze nie pojawiła się w tym cyklu postać lub wydarzenie, na których opisanie Czytelnicy czekają, to proszę do nas pisać! Na pewno uda nam się odkryć wspólnie niejedną tajemnicę historii.

Mnie jednak mocno uderzył ton tego fragmentu listu, który przed chwilą cytowałem i nad nim na chwilę się pochylę. „Oczekuję by najpierw zajął się Pan sprawami lokalnymi, a później ogólnokrajowymi”. „Kurier Lubelski” od momentu jego powstania jest gazetą lokalną, miejską. I zawsze skierowany był przede wszystkim do czytelników w Lublinie. Stąd strony miejskie stanowią trzon naszej gazety. Dopiero dalej są, także istotne, wiadomości z regionu, kraju i ze świata. I to prawda, że ktoś, kto sięga po gazetę lokalną, ma prawo spodziewać się w niej lokalnych treści, bo ogólnokrajowe znajdzie w prasie krajowej. Dlatego dzienniki lokalne zachowują zasadę parytetów i pilnują, by treści spoza regionu nie wyparły tych lokalnych. Chociaż internet i prawa, którymi się rządzi, mocno zakłócił tę zasadę i na wielu portalach wygląda to już mniej przejrzyście.