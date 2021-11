Nie śmieć w Lublinie. 220 tabliczek w parkach, na skwerach i zieleńcach ma przypominać o tym, żeby odpady trafiały do koszy

Na miejskich terenach zielonych zaczęto ustawiać tabliczki z hasłem „Dbaj o czystość miasta”. Łącznie będzie ich 220. To kontynuacja kampanii „Miasto to też Twój dom”.

– Miasto jest jak dom, o który trzeba dbać. Tutaj mieszkamy, pracujemy i odpoczywamy. Czysta i przyjemna przestrzeń jest naszym wspólnym dobrem – podkreśla Blanka Rdest-Dudak, z-ca dyrektora Wydz. Ochrony Środowiska UM Lublin. I dodaje: - Kolejna odsłona kampanii „Miasto to też Twój dom” ma na celu zachęcenie wszystkich Lublinian do dbania o czystość i estetykę naszego miasta. Pamiętajmy, że mamy realny wpływ na to jak wygląda Lublin, jak się w nim czujemy i jak nasze miasto jest postrzegane przez turystów.