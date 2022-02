Nie tylko cebularz i forszmak! Te potrawy musisz znać jeżeli pochodzisz z Lubelszczyzny [LISTA DAŃ]

Kuchnia lubelska bazuje na prostocie oraz pożywności. Nie oznacza to jednak, że jest ona nudna. Bogate dziedzictwo kulinarne Lubelszczyzny powiązane jest z jej położeniem (znajduje się na styku kultur Wschodu i Zachodu) przez co paleta regionalnych potraw i smaków należy do różnorodnych, dowodem na to jest mnogość dań z naszego regionu, wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych.