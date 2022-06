Nie tylko dla Kubusia Puchatka. Święto miodu w Świdniku. Zobacz fotorelację z pierwszego miejskiego miodobrania

Ule, do których w 2021 r. wprowadziły się krainiki zostały zbudowane m.in. z pozyskanych z recyklingu bębnów od pralek. Elektrośmieci zostały użyte do budowy domków dla pszczół nieprzypadkowo. Na terenie Świdnika znajduje się bowiem siedem charakterystycznych czerwonych pojemników, przeznaczonych do segregacji elektroodpadów. Konstrukcja opierająca się o ich użycie jest podziękowaniem dla świdniczan za wkład w ich segregację.

- Dziś mamy najważniejszy dzień funkcjonowania pasieki miejskiej. Zebrali się tu entuzjaści nie tylko miodu, ale i pszczół, ponieważ to właśnie one odgrywają ważną rolę dla całego ekosystemu - mówi Karolina Kędzierska z Fundacji Odzyskaj Środowisko.

Z okazji pierwszego miodobrania urząd miasta wraz z Fundacją Odzyskaj Środowisko przygotowali dla entuzjastów pszczelarstwa oraz ekologii wiele atrakcji. Na miejscu można było posmakować różnych odmian miodu, w tym tego z miejskiej pasieki.