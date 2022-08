Nie wszyscy dojechali, ale gra w pierwszym sparingu wyglądała obiecująco

- To był nasz pierwszy sparing i do tego zagrany w niepełnym składzie. Ale, jak na pierwszą poważną gierkę, to możemy być zadowoleni - uważa Mateusz Dziemba.

W Warszawie Start zagrał bez dwóch obcokrajowców, których zatrzymały obowiązki reprezentacyjne - Łotysza Klavsa Cavarsa oraz Estończyka Kregora Hermeta. Drużyna wciąż nie ma także pierwszego rozgrywającego. - Było dużo wymiany pozycji. Ale musimy się w tym odnaleźć i też do tego przygotować, gdyby w trakcie sezonu przydarzyła się kontuzja. Wtedy szybko będziemy mogli się zaadaptować do nowych zadań - podkreśla Dziemba.

Dla kapitana Startu będzie to szósty sezon w lubelskiej drużynie. W poprzednich latach pełnił głównie rolę zmiennika i na parkiet wchodził z ławki. W nowym sezonie ma zadomowić się w wyjściowej piątce. - Wszyscy mieliśmy indywidualne rozmowy z trenerem o naszych rolach w zespole. Trener widzi mnie w pierwszym składzie, ale to będzie też zależało do formy i przeciwnika. Od ustawienia potrzebnego na dane spotkanie. Czeka mnie jednak nowe wyzwanie - przyznaje 30-letni koszykarz.