Nie zapomnieli, jak kopać piłkę. Lubelscy oldboje z tytułem wicemistrzów kraju

Lublinianie wystawili mocny skład. 10 zawodników występowało swego czasu na boiskach ekstraklasy, a trzech miało na koncie występy w reprezentacji Polski. W KS zadebiutowali były piłkarz m.in. Motoru Lublin, Dawid Ptaszyński, a także Grzegorz Bonin, grający m.in. w Górniku Łęczna, a obecnie w trzecioligowej Chełmiance.

- Piotr Bielak, człowiek instytucja w KS Lublin do mnie zadzwonił i zapytał czy bym nie pojechał z nimi na mistrzostwa Polski. Przedstawił mi zarys kadry. Nie mogłem odmówić, to był dla mnie zaszczyt zagrać w takiej drużynie - mówi o swoich premierowych występach Ptaszyński. - Jak się wkomponowałem do zespołu? Nie mnie oceniać, ale nie było najgorzej. Chociaż jakbym wiedział trochę wcześniej o tym turnieju, to na pewno bym się lepiej przygotował fizycznie - dodaje.

KS Lublin zmagania rozpoczął w grupie A. W niej pokonał Karpaty Krosno 10:0, Widzew Łódź Mecz 1/8 o wejście do ćwierćfinału z Łodzianką Łódź zakończył się pewnym zwycięstwem 4-0. Następnie lublinianie 5:2 pokonali Esterę Przemyśl. W starciu o finał KS zwyciężył 6-1 z Radomskiem i zameldował się w ostatnim meczu turnieju.