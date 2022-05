Nie żyje rowerzystka potrącona przez pijaną kierującą w Krasnymstawie

Kobieta zmarła w nocy z poniedziałku na wtorek w szpitalu w Lublinie.

- Zgodnie z art. 177 par. 2 Kodeksu Karnego, jednakowo traktowany jest wypadek ze skutkiem śmiertelnym, jak i wypadek, w którym poszkodowani doznali ciężkich obrażeń ciała - podkreśla prok. Piotr Szafrański, p.o. prokuratora rejonowego w Krasnymstawie. I wskazuje: - Śmierć poszkodowanej pewnie będzie jednak miała wpływ na wymiar kary wymierzony sprawcy przez sąd. To do niego należy ocena, ale zwykle inaczej postrzegane jest przez niego, gdy poszkodowany doznał uszkodzeń ciała, a inaczej jeśli dojdzie do śmierci.