Niebezpieczne spacery w Celejowie. „Poruszanie się pieszo po wsi jest ryzykowne”

- Najgorsze są soboty i niedziele, kiedy jest większy ruch, bo turyści pędzą do Kazimierza lub z niego wracają. Szosa jest nowa, ale piesi nie mają warunków do bezpiecznego poruszania się, bo pobocze jest wąskie i nieutwardzone. Chodnik to sprawa naszego bezpieczeństwa – mówi Teresa Ścibior, sołtys Celejowa, która wraz z mieszkańcami wsi domaga się wybudowania chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 830. Napisali w tej sprawie petycję do władz województwa.

„Jakiekolwiek poruszanie się pieszo mieszkańców, spacery matek z dziećmi, turystów po naszej miejscowości jest mocno utrudnione, ryzykowne i niebezpieczne” – piszą w niej mieszkańcy Celejowa.

We wsi mieszka ok. 600 osób, a pod petycją widnieje ponad 200 nazwisk. Autorzy petycji zauważają, że problem dotyczy zarówno miejscowych, ale także turystów i pracowników, m.in. Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego zatrudniającego blisko 200 osób.