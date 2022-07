Niebiesko-żółta Muszla Koncertowa. Kalush Orchestra wystąpił w Lublinie [DUŻO ZDJĘĆ] Małgorzata Genca Michał Dybaczewski

To, że poniedziałkowy koncert zwycięzców ostatniej edycji Eurowizji będzie wykraczał poza ramy artystyczne było wiadome jeszcze przez wydarzeniem. Albowiem od razu po wygranej Ukraińcy zaczęli realizować ogólnonarodową misję pod tytułem „niepodległa Ukraina”. Hasło to wybrzmiewało także na koncercie w Lublinie, bo chociaż werbalnie ze sceny nie padło, to każdy wiedział w imię czego toczy się na niej gra. Wyjątkowy wymiar koncertowi Kalush Orchestra nadali zresztą sami organizatorzy – Centrum Kultury – angażując Jarosława Koziarę do stworzenia na tę okazję specjalnej „ognistej” scenografii.