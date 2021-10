Niecodzienny widok w centrum Lublina. Ulicami miasta galopował koń. Schwytali go policjanci

Zgłoszenie o przestraszonym zwierzęciu biegającym w okolicach ul. Lipowej i Krakowskiego Przedmieścia dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Lublinie otrzymał w poniedziałek (11 października) po godz. 10. Klacz zauważyli policjanci podczas patrolu.

Mundurowi chcieli zatrzymać galopujące zwierzę i podążali za nim aż do ul. Żmigród, gdzie zatrzymało się na chwilę. Mundurowym udało się podejść do klaczy. Uspokoili ją i zaczekali przy niej do przyjazdu jej właściciela.

- Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że koń zerwał się z uprzęży i uciekł podczas wyładunku. Dokładne okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez policjantów - informuje kom. Kamil Gołębiowski, oficer prasowy KMP w Lublinie.