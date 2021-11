Niedolo ludzka nie znasz wyznań! Tragiczne losy zapomnianych uchodźców

„Okazało się, że przeważnie wloką się właśnie prawosławni” – pisała. „Katolicy wygnani - kędyś po drodze poprzystawali, zamajaczyli, zabłąkali się: pozostali. Ci co do mnie dotarli (do majątku ziemskiego we wsi Hruszowa na Polesiu), już byli zdecydowani nie dać się pędzić dalej (…). Wieś jest zapchana wygnańcami - ulokowano tam prawosławnych, wiódł ich pop, który u miejscowego osiadł”.