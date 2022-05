Niedziela na Wieży Trynitarskiej w Lublinie. Z tarasu widokowego popłynęła muzyka. Zobacz zdjęcia

- Wieża Trynitarska to miejsce, które w pewien sposób związane jest z muzyką, w końcu to dzwonnica archikatedry lubelskiej, dawna dzwonnica jezuitów, więc ten dźwięk dzwonów ciągle wypełniał przestrzeń wieży, stąd też, we współpracy ze stowarzyszeniem Anthill, w tamtym roku zrodził się pomysł, by rozpocząć u nas cykl koncertów - mówi ks. Łukasz Trzciński, dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego Sztuki Religijnej w Lublinie, znajdującego się w Wieży Trynitarskiej.

- W tym roku, w każdą niedzielę, przez cały sezon będą odbywały się takie krótkie koncerty. Usłyszymy przede wszystkim instrumenty dęte, które umilą spacery zarówno mieszkańcom Lublina, jak również turystom spacerującym po naszym mieście i szukającym chwili wytchnienia w murach Starego Miasta - zapowiada ks. Trzciński.

W tym roku pierwszy z ośmiu 15-minutowych koncertów zaplanowanych w ramach projektu „Muzyczna podróż przez pokolenia” można było usłyszeć w niedzielę (1 maja) o godz. 15. Swoje umiejętności na tarasie widokowym zaprezentował saksofonista Andrzej Flis.