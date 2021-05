Niedziela ze starociami w Lublinie. W maju giełda staroci wraca na pl. Zamkowy po kilku miesiącach nieobecności

- Kieruję tę prośbę do pana prezydenta po wsłuchaniu się w głosy wielu mieszkańców naszego miasta, zarówno tych, którzy od wielu lat regularnie uczęszczają na giełdę staroci jako nabywcy, kolekcjonerzy rozmaitych okazów, jak też osób, które przez wiele lat przywozili swoje cenne artykuły na to wydarzenie, umożliwiając ich nabycie bądź wymianę z pasjonatami staroci i kolekcjonowania – sekunduje Marcin Jakóbczyk, radny miejski opozycji, też w interpelacji do prezydenta.

– Wniosek organizatorów o zajęcie pasa drogowego w związku z organizacją giełdy staroci w ostatnią niedzielę maja rozpatrzono pozytywnie – informuje Artur Szymczyk, z-ca prezydenta Lublina.

- Mam nadzieję, że wracamy do normalności i giełdy będą już się regularnie odbywały co miesiąc – dodaje Kowalczyk. Przypomina jednocześnie: - W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy odbyło się w Lublinie pięć giełd, poprzednia w lutym, a wcześniejsza we wrześniu 2020 r. W przeciwieństwie do Lublina w Puławach giełdy były od roku organizowane bez przeszkód.