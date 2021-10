Nielegalna plantacja konopi, blisko 30 krzewów rosło na polu kukurydzy w województwie zamojskim

Policjanci trafili na nielegalną plantację pod koniec ubiegłego tygodnia. Na polu kukurydzy w gminie Stary Zamość funkcjonariusze znaleźli kilkanaście krzewów konopi innej niż włókniste, krzaki miały wysokość od 100 do 200 centymetrów.

Policjanci postanowili przeszukali również przylegającą do pola posesję. W ogródku ujawnili kolejnych kilka krzaków konopi, natomiast w bagażniku znajdującego się na podwórzu samochodu - liście konopi oraz doniczki z nielegalnymi sadzonkami.

Następnie mundurowi sprawdzili dom, który znajdował się na posesji, w jego wnętrzu odnaleźli słoik z roślinnym suszem oraz młynek.

Zabezpieczone przez policjantów z Nielisza krzewy oraz susz zostały przewiezione do komendy. Badanie narkotesterem wykazało, że jest to marihuana. Łącznie policjanci ujawnili i zabezpieczyli blisko 30 krzaków konopi innych niż włókniste, liście konopi o wadze 160 gram oraz kilkadziesiąt gram marihuany.

W związku ze sprawą do policyjnego aresztu trafiła 37-letnia właścicielka owej posesji, usłyszała zarzuty uprawy konopi innych niż włókniste, co zgodnie z polskim prawem jest zabronione i zagrożone odpowiedzialnością karną w wymiarze do 3 lat pozbawienia wolności. Zatrzymana odpowie również za posiadanie środków odurzających, za co można trafić do zakładu karnego również na 3 lata.