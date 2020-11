Nielegalni migranci ukryci w naczepie ciężarówki chcieli wjechać do Polski

Zdarzenie miało miejsce 30 października br. na terenie drogowego przejścia granicznego w Hrebennem. Strażnicy graniczni wraz z Funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej z Oddziału Celnego w Hrebennem podczas wspólnej kontroli naczepy samochodu ciężarowego ujawnili dwóch nielegalnych migrantów. To dwaj obywatele Iranu i Syrii w wieku 24 i 26 lat. Żaden z nich nie posiadał dokumentów uprawniających ich do pobytu na terytorium Polski.

Po pobraniu od nich próbek na obecność koronawirusa, mężczyźni zostali przewiezieni do pomieszczeń służbowych straży granicznej.

- Zatrzymanym obywatelom Syrii, przedstawiono zarzut nielegalnego przekroczenia granicy państwowej. Czyn ten usankcjonowany jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu, obaj mężczyźni zostaną umieszczeni w ośrodku strzeżonym. Do sprawy został zatrzymany również 52-letni obywatel Turcji, który był kierowcą kontrolowanej ciężarówki. Mężczyźnie przedstawiono zarzut pomocnictwa w nielegalnym przekroczeniu granicy państwowej. Czyn ten usankcjonowany jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Po zakończeniu czynności procesowych, kierowcę ciężarówki zwolniono i zezwolono na dalszą podróż - informuje Dariusz Sienicki, rzecznik prasowy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.