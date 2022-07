Nielisz. Zjawisko chwilowego niedosytu tlenowego. Być może to ono masowo zabijało małże

O pomorze tych stworzeń powiadomiono także Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz miejscowy Urząd Gminy. Nie pozostało to bez odzewu. Pracownicy WIOŚ pobrali próbki wody z zalewu. Zrobił to także zamojski sanepid. 8 lipca „w związku „z nadmiernym wypływem obumarłych szczeżuj wielkich” (czyli jednego z gatunków małża z rodziny skójkowatych) kąpielisko zostało zamknięte. Badania nie wykazały jednak nic niepokojącego. Efekt? 22 lipca sanepid stwierdził przydatność wody do kąpieli na „Moczydle”. - Obumarłych małż jest teraz znacznie mniej. Jednak nadal się zdarzają – ocenia jeden z naszych Czytelników.