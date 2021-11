Niemoc lubelskich koszykarzy trwa dalej. Pszczółka Start wysoko przegrał z Zastalem Zielona Góra (ZDJĘCIA)

- Rozmawiałem z Mateuszem Dziembą, że ten sezon, a właściwie cały rok, jest wyjątkowo ciężki. Jest to bardzo frustrujące, kiedy człowiek chce, a to właśnie najbardziej nas, zawodników bolą te przegrane, próbuje i walczy, a nie idzie to w tym kierunku, w którym byśmy chcieli – mówił po meczu z Zastalem Roman Szymański, który razem z Dziembą są najdłużej grającymi zawodnikami w zespole z Lublina.

Piątkowe spotkanie rozpoczęło się tak, jak ten sezon wygląda od pierwszego meczu. Najpierw złe podanie Tweety’ego Cartera przechwycił i na punkty zamienił Nemanja Nenadić. Kilka sekund później piłkę zgubił Doron Lamb i kolejne łatwe punkty zdobył Jarosław Zyskowski.

Ten ostatni w pierwszej połowie miał znakomicie wyregulowany celownik. Zyskowski do przerwy zdobył 18 punktów trafiając wszystkie siedem rzutów z gry, w tym trzy razy zza linii 6,75 m.