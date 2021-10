Niepewna przyszłość. Felieton redaktora naczelnego

W Polsce obecnie odnotowuje się nawet 590 prób nielegalnego przekroczenia granicy w ciągu doby. To nie jest zwyczajna sytuacja, takie rzeczy nie zdarzały się na naszej wschodniej granicy w takiej skali nigdy wcześniej. Jednak znamy takie obrazki z Maroko czy z Turcji, krajów zmagających się z kryzysem migracyjnym przed Polską. I w sytuacji, gdy to tamtejsze granice były atakowane, nikt w Polsce nie miał wątpliwości, że należy ich bronić. We wrześniu 2020 roku Komisarz UE do spraw wewnętrznych, odpowiedzialna za migrację, Ylva Johansson przedstawiła nowy pakt migracyjny, w którym podkreśliła, że granice zewnętrzne Unii Europejskiej muszą być zabezpieczone, a osoby, które nie mają prawa do azylu, muszą zostać jak najszybciej odesłane do krajów pochodzenia. Nie odbiły się te stwierdzenia szerokim echem w polskich mediach. Nie komentowano ich w tonie, który dziś dominuje w przekazach z polsko-białoruskiej granicy - bezduszność, odczłowieczenie, bezradność itp. A już na pewno lokalne gazety nie suflowały narracji krajów, które kryzys imigracyjny wywoływały. U nas niestety już się to zdarza.