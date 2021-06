Nieszczęśliwy wypadek przy pracach polowych. Maszyna rolnicza przygniotła mężczyznę

NOWE Polska gra z Iran, czyli pierwszym rywalem pod siatką oraz w Tokio

- Wiemy, o co walczymy, jesteśmy blisko Final Four, ale trzeba zrobić kolejne kroki, by się tam zakwalifikować - uprzedził atakujący Łukasz Kaczmarek przed ostatnią serię gier fazy grupowej Ligi Narodów.