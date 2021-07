Nieszczęśliwy wypadek w trakcie rozbiórki dachu budynku gospodarczego. Mężczyzna spadł z wysokości

We wtorek przed godziną 15 świdnicka policja otrzymała zgłoszenie o wypadku w trakcie prac polegających na rozbiórce dachu w budynku gospodarczym.

Pod 34-latkiem załamała się deska. Mężczyzna upadł z wysokości 4 metrów na ziemie. W wyniku poniesionych obrażeń konieczne było natychmiastowe przetransportowanie go do szpitala. Poszkodowany został przetransportowany śmigłowcem do szpitala.

Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności tego nieszczęśliwego wypadku.