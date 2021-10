Nietypowe porwanie w powiecie Biłgorajskim. Dwóch braci uprowadziło 49-letnią kobietę, okazała się żoną jednego z nich

Ustalenia policjantów wskazują na to, że w sobotę (23 października) około godziny 23 na posesję należącą do 63-etniego mężczyzny wjechał samochód marki toyota. Wysiadło z niego dwóch mężczyzn, a kierowca czekał wewnątrz pojazdu.

Mężczyźni siłą wdarli się do domu i wyprowadzili z niego 49-letnią kobietę, po czym umieścili ją w samochodzie i uciekli.

63-letniego właściciela domu nie było w budynku w chwili włamania i uprowadzenia.

Policjantom szybko udało się zidentyfikować sprawców, jak się okazało, po kobietę przyjechał jej mąż i jego młodszy brat. Po niespełna godzinie kryminalni z biłgorajskiej komendy zauważyli samochód, którym się poruszali. Wewnątrz znajdował się młodszy brat, który natychmiast został zatrzymany. W miejscu zamieszkania mężczyzn policjanci zatrzymali starszego z nich i uwolnili kobietę. Ponadto w mieszkaniu funkcjonariusze zabezpieczyli broń czarnoprochową.

Funkcjonariuszom udało się ustalić że kobieta to żona starszego brata, z którym od kilku miesięcy nie mieszkała. 49-latka oświadczyła policjantom, że przebywała u swojego obecnego partnera, kiedy doszło do porwania. Ponadto z jej relacji wynikało, że mężczyźni grozili jej pozbawieniem życia, a gdy po drodze próbowała uciec - umieścili ją w bagażniku.