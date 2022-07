Nieudana inauguracja sezonu piłkarzy nożnych Wisły Puławy. W 1. kolejce eWinner II ligi biało-niebiescy przegrali z GKS Jastrzębie Zdrój

Pierwsze mecze zawsze są w jakimś stopniu niewiadomą (w Wiśle i GKS-ie od początku spotkania zagrało kilku nowych zawodników, w ekipie z Puław zabrakło z powodu kontuzji czołowego snajpera Adriana Paluchowskiego, opaskę kapitańską przejął po nim Krystian Puton), ponieważ sparingi nie zawsze pokazują wartość zespołu, a poza tym to inna gra niż walka o ligowe punkty. Ponadto w obydwu drużynach doszło latem do sporych roszad kadrowych. Obydwie ekipy mają jednak swoje ambicje i w nowej kampanii chcą powalczyć o jak najwyższe miejsce w tabeli.

Jeszcze przed meczem, działacze "Dumy Powiśla" pozyskali kolejnych nowych zawodników. Biało-niebieskie koszulki zakładać będą 16-letni pomocnik Jakub Janiczek (wypożyczony z występującego w klasie okręgowej Championu Warszawa) i 20-letni pomocnik Łukasz Mościcki, ostatnio występujący w czwartoligowych rezerwach Wisły Płock.

– Dzisiaj wiele zespołów zmienia swoje ustawienia. Nasz pierwszy przeciwnik gra trójką obrońców i trójką napastników. Defensywa Wisły musi trzymać wysoki poziom, tak jak to było w niektórych meczach rundy wiosennej poprzedniego sezonu. Przytrafiły nam się błędy w ostatnim spotkaniu z Polonią, ale po stronie testowanych bramkarzy. Nie robiłbym tu wielkich problemów przed sobotnim starciem, bo widzę postępy swojego zespołu i chęć do zwycięstw. Nie wiem, kto jest faworytem w najbliższym starciu. Wierzę w to, że na pierwsze spotkanie będziemy dobrze przygotowani fizycznie i mentalnie, bo każdy nas chce wygrywać – oceniał GKS, przed meczem trener Wisły.