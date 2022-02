Nieziemskie ferie w SKENDE. Tu polecisz na Marsa i nauczysz się gotować odlotowych dań vege

Na dwa tygodnie - od 14 do 26 kutego - SKENDE zamieni się w prawdziwą stację kosmiczną, dzięki której dzieci rozpoczną wyjątkową podróż. Mali odkrywcy będą mogli polecieć na Marsa. Wszystko dzięki interaktywnej wystawie, która pozwoli poznać tajniki kosmosu. Podróż rozpocznie się od przygotowania panelu kontrolnego rakiety, która zabierze dzieci na inną planetę. To będzie mini symulacja lotu, więc każdy poczuje wibracje towarzyszące wystrzeleniu pojazdu. Następnie, dzięki interaktywnym elementom najmłodsi będą mogli zobaczyć wszystkie planety w rzeczywistości rozszerzonej. Na małych astronautów czeka też badanie skał przy pomocy mikroskopu w laboratorium geologicznym oraz laboratorium roślin pełne kwiatów. Na swojej drodze mali odkrywcy spotkają także łazik Curiosity, który używany jest do misji specjalnych. Podróż zakończy wbicie flagi na marsjańskiej ziemi i wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Od 10:00 do 15:00 wystawę można zwiedzać z kosmicznym przewodnikiem, który przeprowadzi grupę dzieci przez wszystkie etapy podróży i zaprosi do udziału w warsztatach. Aby skorzystać z tej formy wystarczy się zapisać. Od godz.: 16:00 do 18:00 wystawa zostanie otwarta do samodzielnego zwiedzania (nie są wymagane zapisy, zwiedzanie bez warsztatów).

Ale to nie wszystko. Miłośnicy gotowania także znajdą w SKENDE coś dla siebie. Od 14 do 25 lutego odbędzie się tu odlotowa Akademia Gotowania, czyli seria warsztatów kulinarnych, które poprowadzą profesjonalni kucharze. Każdego dnia, od poniedziałku do piątku, aż trzy razy dziennie o 11:00, 13:00 i 17:00 dzieci będą mogły samodzielnie przygotować zdrowe potrawy. Akademia będzie wyjątkowa, ponieważ wszystkie dania, które tu powstaną będą vege. Organizatorzy chcą w ten sposób pokazać, że warzywa i owoce nie muszą być nudne i jednocześnie zachęcić do podjęcia rodzinnego wyzwania vege, a więc spożywania min. jednego posiłku vege każdego dnia przez całe ferie. Podczas zajęć dzieci przygotują m.in. fit fast food i zdrowe słodycze z warzyw, ale nie zabraknie też kreatywnych przekąsek na imprezy oraz orientalnych potraw. Wszystko w profesjonalnie wyposażonym studio kulinarnym – Szwedzkim Stole, gdzie każdy mały kucharz będzie miał do dyspozycji swoje stanowisko pracy.

Aby wziąć udział w atrakcjach oferowanych w ramach Nieziemskich ferii w SKENDE trzeba się zapisać. Szczegóły znajdują się na stronie www.skendeshopping.pl w zakładce „Nieziemskie ferie”.