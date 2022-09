Niezwykle udany ogólnopolski finał „Geniallnych Miejsc”. Miejsce na podium zajęli uczniowie II LO w Chełmie

10 września w Google Campus for Starup w Warszawie odbył się ogólnopolski finał konkursów "Geniallne Miejsca" oraz GEEK, na który zaproszone były najlepsze drużyny z całej Polski.

W kategorii szkół ponadpodstawowych w konkursie "Geniallne Miejsca" najlepszą grą okazał się "Geniallny Chełm" stworzony przez uczniów II LO w Chełmie: Bartłomieja Hanczaruka, Kacpra Krzywanowskiego, Julii Jakubiec, Michała Lewczuka, pod opieką Pani Eweliny Śmigielskiej.

Po uroczystej Gali uczniowie uczestniczyli w zajęciach z przedstawicielami firmy House of Angular, którzy tłumaczyli specyfikę pracy przy tworzeniu nowych aplikacji – zarówno w przypadku osób zatrudnionych na stanowisku programisty, jak i specjalisty ds. UX/UI. Uczniowie zainteresowani tą tematyką mogą aplikować do programu szkoleniowego House of Angular.

Pobyt zakończył się zwiedzaniem Centrum Naukowego Kopernik.