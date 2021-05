Nikt się nie ukryje. Mieszkańcy Zamościa przyłapani przez kamery Google Street View na Starym Mieście. Zobacz!

Mieszkańcy Zamościa na zdjęciach Google

W Google Street View można znaleźć wiele przeróżnych ujęć z życia mieszkańców Zamościa, dotrzeć do niemal wszystkich ulic, zajrzeć do sklepów przez otwarte drzwi, a także do ogródków barów i kawiarni.

Kamery Google pojawiły się w tej części Zamościa w 2011 i 2017 roku dostarczając mieszkańców często niespodziewanych i niechcianych pamiątek. Byliście na spacerze, po zakupy, jechaliście samochodem, czy wyglądaliście przez okno? Mogliście zostać uwiecznieni w Google Street View.