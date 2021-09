Nina dostała zielone światło. Już w piątek dziewczynka z Lublina otrzyma najdroższy lek na świecie

W czwartek dziewczynka trafiła do szpitala. - Nina jest już po wstępnych badaniach. Lekarze dają zielone światło i już jutro (przyp. red - piątek) będzie będzie mogła dostać lek - nie kryje radości tata dziewczynki, Tomasz Słupski.

W listopadzie ub.r. ruszyła zbiórka na terapię genową, która kosztuje ponad 9 mln zł i jest uznawana za najdroższą na świecie. Z informacji na stronie siepomaga.pl wynika, że zbiórkę wsparło ponad 200 tysięcy osób. Jednak tak naprawdę tych, którzy zaangażowali się w akcję na rzecz Niny, było dużo więcej.

- Nie wątpiłem w to, że to się uda - mówi pan Tomasz.

Dwuletnia Nina Słupska początkowo rozwijała się zupełnie normalnie. Około roku temu pojawiły się pierwsze niepokojące objawy. We wrześniu ub.r. okazało się, że dziewczynka choruje na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. To rzadka choroba o podłożu genetycznym, przez którą Nina nie chodzi, nie raczkuje, nie jest w stanie samodzielnie usiąść. Ma też obniżony odruch kaszlowy, co jest bardzo niebezpieczne ze względu na potencjalne infekcje.