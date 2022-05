Noc, podczas której wszystko jest możliwe: rzeźby z lodu, poszukiwanie słów i 100-metrowy wąż. Taka będzie 16. Noc Kultury Joanna Jastrzębska

Noc z 4 na 5 czerwca to nie będzie zwykła noc, to Noc Kultury. Rzeźba Bramy Krakowskiej z lodu, łyżwiarki figurowe i ogromny wąż uciekający ul. Grodzką – m.in. to czeka nas podczas siedmiu godzin festiwalu.