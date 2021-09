Nocna akcja ratunkowa na Zalewie Zemborzyckim. Z wody wyłowiono wędkarza

Dyżurni Stanowiska Kierowania zadysponowali do działań zastępy z JRG Nr 2 w Lublinie oraz nurków ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego z JRG Nr 4. Kierujący Działaniem Ratowniczym z JRG Nr 2 podjął decyzję o skierowaniu jednego zastępu w miejsce, w którym zaginiony pozostawił swoje rzeczy. Drugi zastęp w tym czasie wodował łódź ratowniczą.

- Podczas wykonywania rozpoznania strażacy zauważyli człowieka unoszącego się w wodzie w odległości ok. 10 metrów od brzegu. Poszkodowanego natychmiast ewakuowano na brzeg, a następnie przystąpiono do prowadzenia działań medycznych z wykorzystaniem sprzętu do tlenoterapii oraz defibrylatora AED - informuje kpt. Andrzej Szacoń z lubelskiej straży pożarnej.

W pierwszej fazie medyczne czynności ratunkowe były wykonywane samodzielnie przez strażaków, a po dotarciu na miejsce karetki kontynuowano działania wspólnie z ratownikami medycznymi. Po kilkudziesięciu minutach podjęto decyzje o transporcie poszkodowanego do szpitala.