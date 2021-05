Nocna przejażdżka po Zamościu bez świateł i bez opony. Kierowca miał ponad 2 promile

Mieszkaniec Zamościa został zatrzymany w policyjnym areszcie. Z uwagi na podejrzenie, że kierował także pod wpływem środków odurzających (co wstępnie wykazało badanie narkotestem), od mężczyzny pobrano krew do badań laboratoryjnych.

Zamościanin w środę usłyszał zarzuty posiadania środków odurzających oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, a także złamanie sądowego zakazu.

- Jeśli badania laboratoryjne potwierdzą obecność narkotyków w organizmie, usłyszy on dodatkowo zarzut kierowania pod wpływem środków odurzających. Ze swojego postępowania 31-latek będzie tłumaczył się w sądzie - dodaje Krukowska-Bubiło.

Za złamanie sądowego zakazu grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Z kolei za posiadanie środków odurzających - do 3 lat więzienia, a za jazdę w stanie nietrzeźwości - do 2 lat pozbawienia wolności i zakaz prowadzenia pojazdów oraz obowiązek zapłaty na rzecz Fundacji Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej kwoty do 60 tys. zł.