Nominacja dla metropolity lubelskiego od papieża Franciszka

Papież Franciszek mianował metropolitę lubelskiego abp. Stanisława Budzika członkiem Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej o na pięcioletnią kadencję.

Kongregacja, której członkiem został arcybiskup Budzik to jedno z dziewięciu kościelnych „ministerstw” działających przy Kurii Rzymskiej. – To wyraz zaufania do arcybiskupa lubelskiego osobiście i dla archidiecezji lubelskiej, na terenie której działa Katolicki Uniwersytet Lubelski, czyli jeden z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej w Polsce i na świecie – wyjaśnia ks. Adam Jaszcz.

Do kompetencji Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej należą sprawy dotyczące uczelni wyższych zależnych od instytucji kościelnych, a także pozostałych szkół różnych stopni zależnych od władz kościelnych. W jej gestii pozostaje powoływanie uniwersytetów kościelnych oraz uniwersytetów katolickich. Kongregacja sprawuje nad nimi kierownictwo, zatwierdza rektorów, programy studiów i statuty, nadaje stopnie akademickie, zatwierdza lub mianuje dziekanów samodzielnych wydziałów nauk kościelnych.