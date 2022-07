Nordic walking w woj. lubelskim. Gdzie iść w weekend 9 - 10 lipca3 najciekawsze trasy

Trasy nordic walking w woj. lubelskim

Jakie szlaki nordic walking w woj. lubelskim lubią mieszkańcy? Sprawdziliśmy to.

Traseo to aplikacja, w której każdy ma możliwość śledzenia swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Razem z Traseo mamy dla Was 3 interesujące szlaki nordic walking w woj. lubelskim. Znajdź najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Lwów w 2 dni

Początek trasy: Lubycza Królewska

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10,64 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 40 m

Suma podejść: 64 m

Suma zejść: 96 m

Amatorom nordic walking trasę poleca Radek666

Lwów -- tak blisko, a czasami tak daleko, prawda? Przez kilka stuleci miasto należało do Polski i stanowiło bardzo ważny ośrodek naukowy i kulturowy związany z naszym krajem. Nic dziwnego, że dla wielu Polaków podróż do Lwowa to podróż sentymentalna – do dzieciństwa, młodości, do korzeni. Ostatnimi czasy Lwów cieszy się dużą popularnością również wśród turystów z zachodniej Europy, więc musimy się chyba trochę pospieszyć z planowaniem wyjazdu do Lwowa, żeby uniknąć zalewu masowej turystyki i poczuć w pełni atmosferę miasta.