Nowa atrakcja w regionie. Za nami oficjalne otwarcie Izby Pożarnictwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełżycach

Co można oglądać? Wśród eksponatów znalazły się m.in.: archiwalne zdjęcia i dokumenty, kolekcja ponad 40 miniatur wozów strażackich z różnych państw, unikalne przedmioty, rekwizytowe wozy konne wyposażone w sprzęt gaśniczy, odrestaurowane wozy strażackie i sikawki ręczne, motopompy, hełmy, mundury i pasy strażackie oraz sprzęt alarmowy służący do powiadamiania ludności o pożarze. Znajduje się tu także oryginalna rzeźba króla Władysława Jagiełły z 1917 r., która widnieje w rejestrze zabytków woj. lubelskiego.

– Dzisiejsza Izba Pamięci OSP w Bełżycach to efekt zaangażowania wielu ochotników i kilku lat ciężkiej pracy, spędzonych na odrestaurowaniu eksponatów oraz poszukiwaniu nowych przedmiotów. To budujące obserwować, jak pomysł utworzenia muzeum zyskiwał coraz liczniejsze grono zwolenników, chętnych do zaangażowania się w jej przygotowanie oraz zainteresowanych jej odwiedzeniem. W imieniu zarządu OSP pragnę wszystkim tym osobom serdecznie podziękować. Bez nich stworzenie tego miejsca pamięci nie byłoby możliwe – mówił w trakcie wydarzenia Andrzej Sulenta, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełżycach.