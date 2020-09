Nowa choroba zapalna u dzieci może mieć związek z COVID-19. Szczegóły wyjaśnia prof. Elżbieta Pac-Kożuchowska

Wieloukładowy zespół zapalny u dzieci to nowa jednostka chorobowa. Z czym mamy do czynienia?

W kwietniu pojawiły się pierwsze doniesienia na temat zachorowań na ciężką wieloukładową chorobę zapalną wśród dzieci, o możliwym związku z zakażeniem SARS-CoV-2. Rozpoznanie jest trudne, ponieważ obraz kliniczny jest bardzo zbliżony do innych chorób zapalnych. Choroba manifestowała się objawami wspólnymi dla choroby Kawasakiego czy zespołu wstrząsu toksycznego. U większości dzieci stwierdzono uporczywą gorączkę, trwająca zwykle od 4 do 6 dni. Dominującymi objawami chorobowymi są również dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego takie jak ból brzucha, wymioty czy biegunka. U pacjentów może również wystąpić wysypka, nieropne zapalenie spojówek, zmiany w obrębie błon śluzowych, obrzęki stóp i dłoni, powiększenie obwodowych węzłów chłonnych i bóle głowy czy zaburzenia świadomości. Rzadko natomiast występuje kaszel.

Dlaczego mówi się, że ta choroba ma związek z koronawirusem?

W większości doniesień zachorowania dzieci na ten nowy zespół zapalny zaobserwowano około 3-4 tygodnie po szczycie fali epidemicznej. Co prawda, u części pacjentów nie wykryto materiału genetycznego SARS-CoV-2 w wymazie pobranym z nosogardła, ale stwierdzano obecność przeciwciał. Te wstępne obserwacje sugerują, że wieloukładowy zespół zapalny może być wyrazem odpowiedzi nadmiernie pobudzonego układu odpornościowego na wcześniejsze – przebyte zakażenie SARS-CoV-2. Jednak związek zakażenia koronawirusem z jego wystąpieniem pozostaje niejasny i wymaga dalszych badań. Zgodnie z kryteriami zaproponowanymi przez The Royal College of Paediatrics and Child Health, chorobę można rozpoznać u dziecka niezależnie od tego czy wynik w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 jest pozytywny czy negatywny. Natomiast Światowa Organizacja Zdrowia sugeruje, że jednym z kryteriów diagnozy powinien być pozytywny wynik badania w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 lub kontakt z osobą chorą na COVID-19.