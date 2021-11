Nowa Lewica się rozrasta. Funkcyjnych coraz więcej

To konsekwencje kongresu regionalnego partii, która powstała z połączenia Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Wiosny Roberta Biedronia. Fuzja tych ugrupowań rozpoczęła się jeszcze w grudniu 2019 roku, ale ze względu na pandemię proces rejestracji nowej partii wydłużył się. Ostatecznie Nowa Lewica została zarejestrowana w październiku tego roku.

W wyborach regionalnych delegaci wybrali dwie osoby, które pełnią funkcję współprzewodniczących. To reprezentująca Wiosnę – Sylwia Buźniak i wieloletni szef Rady Wojewódzkiej SLD w Lublinie poseł Jacek Czerniak.

Ale to nie koniec powiększania ścisłego kierownictwa lewicowej partii w regionie. Nowa Lewica ma bowiem ośmiu wiceprzewodniczących. – To wynika z wcześniejszych ustaleń dotyczących współdzielenia z Wiosną kierowniczych funkcji w partii – wyjaśnia poseł Jacek Czerniak.

I tak reprezentantami Wiosny w gronie wiceszefów Nowej Lewicy na Lubelszczyźnie zostały: Elżbieta Sobiesiak, Izabela Pastuszka, Natalia Klimkowicz oraz Robert Lachowski. Z kolei z rekomendacji SLD funkcję wiceprzewodniczących sprawują radny miejski z Lublina Stanisław Kieroński, a także Stanisław Mazur, Wiesław Muszyński i Piotr Szeląg.

W czasach Sojuszu Lewicy Demokratycznej, partia nie miała tak rozbudowanych struktur. – Mieliśmy pięciu wiceprzewodniczących – przyznaje poseł Czerniak. Jak tłumaczy, większa liczba osób w ścisłym kierownictwie partii to nie tylko efekt technicznego podziału funkcji z Wiosną. – Rozpoczynamy proces przygotowania się do kolejnych wyborów parlamentarnych. Chcemy budować siłę naszej organizacji w terenie, więc ustaliliśmy, że w każdym z okręgów wyborczych będą działać dwie pary naszych działaczy – mówi Kurierowi Jacek Czerniak.

Na Lubelszczyźnie są dwa okręgi wyborcze w wyborach do Sejmu. Okręg nr 6 obejmuje Lublin i zachodnią część województwa. Okręg nr 7 to tereny od Białej Podlaskiej, przez Chełm, po Zamość.

Strukturę tożsamą z okręgami wyborczymi ma w regionie PiS. – I z punktu widzenia organizacji przygotowań do wyborów to dobre rozwiązanie – przyznaje poseł Czerniak.

W czasach SLD część działaczy partyjnych mogła liczyć na regularne wynagrodzenie. Teraz Jacek Czerniak zapewnia, że współprzewodniczący i wiceprzewodniczący to funkcje społeczne. Partia opłaca natomiast sekretarza. – To taki nasz partyjny urzędnik – mówi Czerniak. I dodaje, że w ramach wynoszącego ok. 4 tys. zł ryczałtu z centrali partii wynagrodzenie otrzymuje też księgowa, ochrona oraz osoba sprzątająca.

Obecnie struktury Nowej Lewicy na Lubelszczyźnie liczą ok. 1,4 tys. osób.