Nowa taryfa opłat za wodę i ścieki w Lublinie. Będzie podwyżka. Od kiedy wejdzie w życie?

To finał batalii o taryfę opłat za wodę i ścieki dla mieszkańców Lublina. Wody Polskie zaakceptowały stawki zaproponowane przez MPWiK. Dla mieszkańców oznacza to podwyżkę, choć mniejszą niż pierwotnie zakładała komunalna spółka.

- Muszę pochwalić MPWiK ponieważ firma podeszła konstruktywnie do sprawy i na drodze negocjacji, rozmów na temat kosztów, a przede wszystkim redukcji zysków, doszliśmy do konsensusu – mówi Przemysław Daca, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Komunalna spółka trzy razy składała wniosek taryfowy. Pierwszy w lutym. Został odrzucony. – Zaproponowana wówczas podwyżka stawki za wodę na poziomie 26 procent była jedną z najwyższych wśród miast wojewódzkich – przypomina Daca.

Odrzucony został też drugi wniosek. Dopiero trzeci, złożony w czerwcu, został przyjęty.

Jak wygląda w szczegółach? Określa ceny na najbliższe trzy lata. Przy czym będą się one zmieniały co 12 miesięcy. W pierwszym roku wejścia w życie nowej taryfy cena za metr sześcienny wody (we wniosku ceny są podane netto, my przeliczyliśmy je na brutto, czyli takie jakie płacą mieszkańcy), będzie wynosić 4,04 zł. Od czerwca 2022 r. pójdzie w górę – do 4,20 zł. I następnie będzie obowiązywać przez dwa lata bez zmian.