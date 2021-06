Nowatorska operacja w Lublinie. Pacjent zaczął widzieć już następnego dnia po zabiegu

Pacjentem był mężczyzna w wieku ponad 80 lat. Z chorobami współistniejącymi, z ograniczeniami w poruszaniu się. Operację wykonano w ostatni wtorek. - Mąż, po przejściu COVID, praktycznie przestał widzieć. Tymczasem już następnego dnia po operacji, podczas wizyty kontrolnej, odczytał z tablicy największe litery. Jestem zszokowana, ale pozytywnie, tym jakimi możliwościami dysponuje współczesna medycyna. Nie wierzyłam, że będzie to możliwe – mówi żona pacjenta.

– To sprzęt najnowszej generacji. Urządzenia umożliwiają przede wszystkim wykonanie wszystkich czynności z maksymalną precyzją, gwarantują pacjentowi najwyższe bezpieczeństwo, bo m.in. zapewniają dostęp obrazu w najwyższej rozdzielczości – podkreśla prof. Rejdak.

- Unikalność operacji polega na tym, że podczas jednego zabiegu usunęliśmy pacjentowi zaćmę z obu oczy. To jeden z pierwszych tego typu zabiegów w Polsce, a na pewno pierwszy w Lublinie i makroregionie - opisuje prof. Robert Rejdak, kierownik Kliniki Okulistyki SPSK1.

Zaćma oczna - inaczej zwana kataraktą - to dosyć powszechna choroba narządu wzroku. Polega na stopniowym zmętnieniu soczewki. A to w konsekwencji prowadzi do zaburzeń widzenia w postaci zmniejszonej ostrości wzroku. Osoby z zaćmą skarżą się na „zamglone” widzenie.