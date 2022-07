Nowe „otwarcie” dla dawnego Domu Kultury Kolejarza. Ma zmienić się w Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży. Ile to będzie kosztować?

Docelowa siedziba Teatru Andersena, ale też biblioteka oraz świetlica środowiskowa. Tak ma wyglądać „nowa twarz” nieczynnego od lat Domu Kultury Kolejarza przy ul. Kunickiego. Ratusz dowidział się we wtorek (19.07) ile może go kosztować dokumentacja projektowa nowej placówki. Pracownia projektowa Sound&Space – która jako jedyna pozostała na placu boju – chce otrzymać za przygotowanie dokumentacji 4,18 mln zł. To o 100 tys. zł mniej niż przeznaczyło na ten cel miasto.

Dom Kultury Kolejarza ma zmienić się w Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży. W przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej wystartowało czterech chętnych. Trzech z nich - Stelmach i Partnerzy z Lublina, An Archi Group z Gliwic, WXCA z Warszawy – nie spełniło wymogów określonych dla postępowania.

Na przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi pozwoleniami ratusz daje 18 miesięcy.