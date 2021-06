Nowe połączenie z lubelskiego lotniska. W inauguracyjnym locie do Gdańska za sterami pani kapitan

- Zdecydował przypadek. Ale to miło, że mogę zainaugurować loty na linii łączącej moje rodzinne miasto z Gdańskiem – mówi kapitan Klaudia Gałuszka.

Połączenie lotnicze Lublin – Gdańsk wróciło po sześciu latach przerwy. Miasta dzieli w linii prostej odległość 435 km. Lot trwa 70 minut. Dla porównania podróż samochodem to konieczność przejechania 500 - 600 kilometrów – w zależności od wybranej trasy – co zajmuje ok. sześciu godzin.