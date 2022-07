Nowe wnętrze, stary mebel. Renowacje, które służą planecie

Urządzanie wnętrz to drogie hobby, a podążanie za nowinkami może zburzyć naszą poduszkę finansową, budując jednocześnie nowe góry na wysypiskach śmieci. Nie jest jednak niczym trudnym bazować na tym, co się ma i działać w zgodzie i z trendami i z ekologią.

Pędzle w dłoń!

Najprostszym, najtańszym i najszybszym sposobem na wymianę starych mebli jest … ich niewymienianie. Wystarczy odrobina wyobraźni i wyczucia stylu, aby meble z seryjnej produkcji stały się unikatowe i modne.

- Pracownię Chalk and Chic prowadzimy razem z mężem od ponad 8 lat. I to właśnie hasło "nowe życie starych mebli" przyświecało nam od początku działania naszej pracowni. Nasze pierwsze realizacje to głównie stylizacja i malowaniem mebli, czyli nadawaniem im zupełnie nowego wyglądu. Techniki stylizacji i malowania mebli są niezwykle ciekawe, ponieważ tutaj tak naprawdę nic nas nie ogranicza, ani to z czego jest wykonany, ani to ile tak naprawdę ma lat. Za pomocą dobrych farb, możemy odmienić każdą rzecz, każdy mebel czy to drewniany, ze sklejki, z płyty, laminowany czy fornirowany – opowiada Joanna Jasińska, współwłaścicielka Chalk&Chic w Lublinie.

Idealnym rozwiązaniem jest wizyta w sklepie specjalistycznym i zaopatrzenie się w farby do mebli czy drewna. Pracownicy tam zatrudnieni chętnie pomogą w wyborze, a szeroki dostęp do preparatów przeznaczonych do malowania i odnawiania, spełni oczekiwania każdego. Dla sceptyków przygotowane są wersje testowe farb, które kupić można już za kilka złotych, i sprawdzić ich działanie na mniej widocznym fragmencie mebla. Co jeszcze przemawia za odmalowaniem, a nie kupowaniem? Nasze stare meble z jakiegoś powodu znalazły się w domu. Może były ładne, może funkcjonalne, a może mamy do nich sentyment. Pozostawienie ich na śmietniku może być dla nas trudnym przeżyciem.

- Kochamy stare rzeczy! Za każdym razem, kiedy trafiają do nas bardzo stare szafy czy komody i kiedy rozbieramy je na części pierwsze, to jesteśmy pełni zachwytu, jak doskonałe są to prace ludzkich rąk. Stare meble po prostu mają to coś, dlatego, jeśli tylko ktoś zgłasza się do nas z pytaniem: Czy warto? To przeważnie mówimy, że warto. – podsumowuje Joanna Jasińska.