Nowi kapłani archidiecezji lubelskiej. W archikatedrze święcenia prezbiteratu przyjęło 9 diakonów. Zobacz

W sobotę 9 diakonów przyjęło święcenia w archikatedrze lubelskiej. - W tym roku mamy 9 neoprezbiterów, rok temu było ich 10, a dwa lata temu 5. Tendencja spadkowa jest więc bezdyskusyjna - mówi ks. Adam Jaszcz, rzecznik prasowy archidiecezji lubelskiej.

Przygotowanie do święceń kapłańskich obejmuje sześć lat formacji duchowej, ludzkiej, intelektualnej i pastoralnej. Rozpoczyna się od półrocznego okresu przygotowawczego spędzonego poza murami seminarium, a kończy obrona pracy magisterskiej na Wydziale Teologii KUL. Bezpośredniemu przygotowaniu do święceń służą tygodniowe rekolekcje spędzone w skupieniu i na modlitwie. Obecni kandydaci do kapłaństwa swoje rekolekcje przeżywali w Ognisku Miłości w Łopocznie.

- Święcenia kapłańskie to dzień wielkiej radości dla Kościoła lokalnego. To znak nadziei, że w czasach zamętu w świecie, w ojczyźnie i Kościele Chrystus żyje wśród nas, że posyła swego Ducha Świętego, że Jego głos dociera do ludzkich serc i znajduje w nich odpowiedź - mówił abp Stanisław Budzik podczas mszy. Z roku na rok, jest coraz mniej powołań kapłańskich. Ksiądz Jaszcz upatruje to w tym, że coraz starsze osoby decydują się na pójście do seminarium:

- Przed laty zdecydowaną większość wstępujących do seminarium stanowili maturzyści. Dzisiaj coraz częściej przychodzą młodzi mężczyźni z ukończonymi studiami lub z doświadczeniem pracy zawodowej. To potwierdzałoby tezę, że jedną z przyczyn spadku powołań jest wydłużenie się czasu, kiedy młody człowiek jest w stanie wziąć na siebie zobowiązanie na całe życie. Jednocześnie podkreśla, że dzieje się tak również w przypadku małżeństw. - Pan Bóg nie przestaje powoływać, ale młody człowiek coraz częściej ma wewnętrzne problemy z pozytywną odpowiedzą na jego wezwanie - dodaje.

Wybór kapłaństwa w obecnych czasach to spore wyzwanie. - Trzeba więc większej dojrzałości, odwagi, krytycyzmu w odbiorze świata kreowanego przez media i wreszcie życiowego doświadczenia, aby pójść za głosem powołania - mówi ks. Jaszcz.

Nowi kapłani archidiecezji lubelskiej:

ks. mgr Łukasz Czapla – z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kraczewicach

ks. mgr Maciej Głębocki – z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie

ks. mgr Patryk Kułaga – z parafii pw. św. Mikołaja w Zakrzówku

ks. mgr Patryk Mękal – z parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie

ks. mgr Michał Paśnik – z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nałęczowie

ks. mgr Damazy Soja – z parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie

ks. mgr Hubert Suszek – z parafii pw. św. Michała Archanioła w Lublinie

ks. mgr Maciej Świderski – z parafii pw. Świętej Rodziny w Chełmie

ks. mgr Dawid Woliński – z parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Lublinie Po zakończeniu uroczystości neoprezbiterzy otrzymali dokument potwierdzający przyjęte święcenia. Parafie, w których podejmą swoja pierwszą posługę, poznają podczas spotkania kapłanów archidiecezji w dniu 25 czerwca 2021 r. - Pokładamy w nich wielkie nadzieje, szczególnie w kontekście duszpasterstwa młodzieży. Młodzi księża nie mają co prawda jeszcze doświadczenia, ale mają wiele pozytywnej energii i sił do pracy. Rozumieją też lepiej świat młodych, których brakuje podczas niedzielnych Mszy św. - mówi ks. Jaszcz. - Młodzi duszpasterze muszą poszukiwać odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób wyrwać ich z wirtualnego świata, przyciągnąć do Kościoła jako instytucji i zaangażować na przykład w jakąś aktywność w parafii - dodaje.

Obecnie w lubelskim seminarium do kapłaństwa przygotowuje się 42 alumnów.

