Nowy chodnik do przystanku PKP Lublin-Zachód gotowy. Zobacz zdjęcia

– Budowa dojścia do przystanku PKP Lublin-Zachód była zadaniem bardzo pilnym z punktu widzenia mieszkańców, a dla komfortu pieszych planujących podróż koleją – niezbędnym. Z formalnego punktu widzenia była to dość skomplikowana inwestycja, gdyż budowę chodnika prowadziliśmy w sąsiedztwie działki kolejowej. Wymagało to uzyskania m.in. odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych związanych z lokalizacją budowy właśnie w takiej okolicy – mówi Artur Szymczyk, zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.