Nowy dojazd do budowanego dworca metropolitalnego. Pierwsze drogi już gotowe. Kiedy pojadą nimi kierowcy?

Z nowych dróg wybudowanych do obsługi dworca metropolitalnego przy ul. Dworcowej kierowcy nie mogą jeszcze korzystać. Choć roboty drogowe już się zakończyły to trzeba jeszcze wykonać odbiory nowych obiektów.

- Po odbiorach i zgłoszeniach do straży pożarnej i sanepidu zostanie złożony wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu do Nadzoru Budowlanego. Sądzimy, że do września powinniśmy otrzymać to pozwolenie - informuje Justyna Góźdź z biura prasowego ratusza.