Nowy most stanie na Wieprzu. Kierowcy jadący do Łęcznej mają z niego skorzystać za nieco ponad dwa lata

Obecnie przez most mogą przejeżdżać pojazdy o masie do 30 ton. – Nowy obiekt będzie miał lepsze parametry użytkowe. Konstrukcja mostu będzie przystosowana do obciążeń do 50 ton – informuje Minkiewicz. I dodaje: – Dzięki budowie w nowej lokalizacji, zmniejszy się liczba kolizji z istniejącymi sieciami kanalizacyjnymi i wodociągowymi w trakcie prowadzenia prac, a oś drogi oddali się od zabudowy mieszkalnej.