Nowy oczyszczacz powietrza w Łęcznej zabije wszystkie wirusy i bakterie

- Urządzenia do oczyszczania powietrza ulokowaliśmy w obszarach szpitala, w których przez długi czas przebywa dużo pacjentów i pracowników szpitala – tłumaczył Krzysztof Bojarski, dyrektor szpitala w Łęcznej.

Maszyna ustawiona jest w przychodni specjalistycznej, obok rejestracji, w nocnej i świątecznej opiece medycznej oraz w dziale rehabilitacji. Później będzie wykorzystywane we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń. Urządzenie jest w stanie w ciągu godziny oczyści nawet 150 – metrowe pomieszczenie.

VireWall należy do firmy IOS Polska i stworzone zostało w oparciu o zaawansowane technologie opracowane w Polsce i Niemczech. Systemy oczyszczania powietrza wyposażone są w 6-warstwowy zespół filtracyjny. Dzięki niemu urządzenie osiąga bardzo wysoką efektywność: oczyszcza powietrze z zawartych w nim zanieczyszczeń w 99,995%. – To urządzenie filtruje powietrze cztery razy na godzinę, w całości je sterylizując. Pozbawia je bakterii, pyłów, wirusów, w tym SARS-CoV-2 – mówił Rafał Torczyński z firmy IOS Polska, producenta innowacyjnych urządzeń do oczyszczania powietrza.