Nowy rok szkolny. Jak będzie wyglądała nauka od 1 września w lubelskich szkołach?

We wtorek uczniowie wracają do szkolnych ławek i choć po długiej przerwie rozpoczną zajęcia stacjonarne, to nie będą one wyglądały jak do tej pory. Dezynfekcja, maseczki, dystans i inne określone warunki sanitarne. Co czeka nas w szkołach od 1 września?

- Wszyscy obawiamy się tego, co wydarzy się w najbliższych tygodniach. Trochę się z nas śmieją, że jak zwykle po polsku prowadzimy rozpoznanie w boju – mówi Mariusz Banach, ale równocześnie podkreśla, że szkoły są już przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, a dyrektorzy wykonali w ostatnich dniach tytaniczną pracę. Ratusz przygotował rekomendacje dla dyrektorów lubelskich placówek oświatowych. Dyrektor lubelskiego wydziału oświaty i wychowania Ewa Dumkiewicz-Sprawka podkreśla, że nie są to nowe rozwiązania, ale zostały podane po to, żeby każdy mógł z nich skorzystać w takim zakresie w jakim jest to możliwe. Lubelskie rekomendacje obowiązujące od 1 września: uczniowie kształcą się w jednej sali, mają przypisane ławki, chyba, że jest konieczność prowadzenia zajęć w pracowni przedmiotowej lub specjalistycznej;

szkoły planują przerwy między lekcjami, zwłaszcza dla klas 1-3 w różnych godzinach;

nauczyciele dbają o to, by pomieszczenia szkolne były regularnie wietrzone;

noszenie maseczki w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych po uzgodnieniu z radą rodziców jest jak najbardziej wskazane, dotyczy korytarza szkolnego i auli szkolnej;

uruchomienie wszystkich wejść do budynków w celu maksymalnego rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji;

umieszczenie pojemników z płynami dezynfekcyjnymi nie tylko przy wejściu do szkoły, ale w każdej sali lekcyjnej oraz przed wejściem do sali gimnastycznej i do innych obiektów sportowych;

wyłącznie zdalny kontakt z rodzicami, telefoniczny, mailowy lub za pomocą dziennika elektronicznego;

tam gdzie jest to możliwe rozpoczynanie lekcji w różnych godzinach;

ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum;

prowadzenie ewidencji osób, które wchodzą do szkoły;

nauczyciele są zobowiązani do prowadzenia procesu dydaktycznego i wychowawczego w taki sposób, by zwracać uwagę na to by uczniowie używali własnych przyborów i własnych podręczników;

miasto rekomenduje, aby uczniowie korzystali w jak największym zakresie z boisk szkolnych i innych obiektów sportowych oraz pobyt na świeżym powietrzy głównie w czasie przerw, a także na zajęciach, jeśli jest ku temu sprzyjająca pogoda;

ograniczenie kontaktów wszystkich pracowników i obsługi oraz administracji szkoły z uczniami;

zmianowe wydawanie posiłków w stołówkach szkolnych i spożywanie tych posiłków przez uczniów z tej samej klasy przy tych samych stolikach;

rodzice będą mogli przebywać w wyznaczonych obszarach przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności (dezynfekcja, maseczki, rękawiczki);

do szkoły rodzice posyłają tylko i wyłącznie dzieci, które są zdrowe;

do pracy przychodzą nauczyciele oraz ci pracownicy, którzy nie stwierdzają u siebie żadnych objawów ze strony układu oddechowego, czują się dobrze;

na terenie każdej szkoły ma być wyodrębnione miejsce do izolacji ucznia;

w przypadku wprowadzenia nauczania hybrydowego miasto rekomenduje, żeby mogli jak najdłużej przebywać w szkole; uczniowie klas 1-3 w przypadku szkół podstawowych, a w przypadku ponadpodstawowych zajęcia na terenie szkoły mieli uczniowie klas programowo najwyższych.

Lubelskie szkoły zrealizowały już większość wytycznych MEN i GIS i wprowadziły swoje własne rozwiązania, np. Szkoła Podstawowa nr 40 wydłuży naukę do godziny 17 i zrobi w pracy godziną przerwę, po to by zdezynfekować sale lekcyjne i korytarze, z kolei w Szkole Podstawowej nr 51 zostały wstawione w stołówce szkolnej ekrany, żeby dzieci mogły swobodnie zjeść posiłki przy własnym stoliku, który będzie oddzielony ekranem od innych. Ewa Dumkiewicz-Sprawka zaznacza, że ważna jest teraz współpraca między sanepidem, a dyrektorami szkoły i szybkie reakcje na pojawiające się problemy. Podobnego zdania jest również Teresa Misiuk, lubelska kurator oświaty: - To, co jest w tej chwili najistotniejsze to współpraca i współdziałanie różnych podmiotów, które są odpowiedzialne za realizacje działań oświatowych – tłumaczy i podkreślała, że w myśl przepisów ustawowych te kompetencje są rozdzielone.

W ostatnim czasie lubelskie Kuratorium Oświaty przeprowadziło 6 wideokonferencji dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkół. W spotkaniach uczestniczyło dużo osób, zadawali na czacie pytania, a kuratorium na nie odpowiadało. Dodatkowo w spotkaniach brał udział wojewoda lubelski Lech Sprawka i przedstawiciel wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Jak podaje kurator oświaty, dyrektorzy szkół otrzymali pełną listę telefonów kontaktowych do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, dyrektorów delegatur oraz dyrektorów wydziałów kuratorium oświaty. - Dyrektorzy szkół zostali przeze mnie zobowiązani do tego, by na adres mailowy właściwej terytorialnie stacji sanitarno-epidemiologicznej podać taki numer telefonu pod którym będą dostępni najkrócej mówiąc 24/h i 7 dni w tygodniu – tłumaczy kurator oświaty i podkreśla, że dobry przepływ informacji i sprawna komunikacja pozwolą zminimalizować stan zagrożenia. - Prosiłam także dyrektorów, by na swoich stronach internetowych zamieścili wspólny list MEN i GIS dot. możliwości wykorzystania aplikacji ProteGo Sage – informuje Teresa Misiuk

Z kolei Maria Korniszuk, szefowa lubelskiego sanepidu, zwraca uwagę, że każda placówka oświatowo-wychowawcza to również zakład pracy. - Na dyrektorze jako kierowniku tego zakładu spoczywają określone obowiązki, właśnie m.in. zapewnienie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa epidemiologicznego – tłumaczy i zapewnia, że GIS jest gotowy do konstruktywnej współpracy.

