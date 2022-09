Nowy trener i dyrektor sportowy w Motorze Lublin

– Do trzech razy sztuka. Mam nadzieję, że tym razem się uda – tymi słowami rozpoczął poniedziałkową konferencję prasową właściciel Motoru Lublin, w ostatnim czasie sprawujący także funkcję prezesa, Zbigniew Jakubas. – Wzoruje się na moim przyjacielu, Michale Świerczewskim, który w Częstochowie zbudował bardzo dobrze poukładany klub – kontynuował.

Można powiedzieć, że zarówno Feio jak i Tomczyk to ludzie Rakowa. Swego czasu pracowali bowiem u boku Marka Papszuna, będąc współautorami sukcesów spod Jasnej Góry. Ale pamiętać jednak należy, że Tomczyk wywodzi się z Lublina, a piętnaście lat temu sam występował w żółto-biało-niebieskiej koszulce Motoru. Co więcej wywalczył z nim awans do 1. ligi.

Dzisiaj każdy taki scenariusz wziąłby w ciemno. Rzeczywistość jednak taka kolorowa nie jest. Tydzień temu zwolniony został trener Stanisław Szpyrka, a w sobotę z posadą pożegnał się pełnomocnik zarządu do spraw sportowych, Arkadiusz Onyszko. Klub znajduje się na ostatnim miejscu w tabeli.