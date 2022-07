Nowy właściciel Lublinianki: „Czujemy, że ludzie w klubie są razem z nami”

Nie bał się pan zainwestować w Lubliniankę? Jednak w ostatnim czasie w klubie nie działo się dobrze…

Każdy biznes niesie za sobą ryzyko. Nie inaczej jest w przypadku klubu sportowego, który co by nie mówić biznesem także jest. Nie będę oszukiwał. Trochę bałaganu jeszcze zostało, nie jest kolorowo. Jednak z drugiej strony nie jest też tak tragicznie, jak każdy mówi. Przejrzałem wszystkie dokumenty i jestem dobrej myśli.

A co pan tak naprawdę zastał w klubie? Możemy powiedzieć, jakiego rzędu było zadłużenie?

Głównie braki w dokumentacji. Można powiedzieć takie drobnostki, których się jednak trochę nazbierało, bo ktoś po prostu tego nie dopilnował. Co do długów… Powiem o wszystkim na spokojnie, kiedy już uda nam się z nich wyjść. Na razie jesteśmy w trakcie ich spłacania, ale zrobimy wszystko, aby zrobić to jak najszybciej. Nie wiem dokładnie kiedy ten temat zostanie zamknięty, więc nie nie chciałbym teraz obiecywać złotych gór. Nie zamierzamy działać na tej zasadzie. Z pewnością będzie jednak lepiej niż jest. To mogę powiedzieć.