Nożownik z Lubartowa pozostanie w areszcie. Tak zadecydował sąd

14 lipca Sąd Rejonowy w Lubartowie zadecydował o tymczasowym areszcie dla Pawła B. Obrońca podejrzanego złożył zażalenie na to rozstrzygnięcie. W środę (4 sierpnia) rozpatrzył je Sąd Okręgowy w Lublinie i utrzymał w mocy postanowienie lubartowskiego sądu. Oznacza to, że najbliższe trzy miesiące Paweł B. spędzi za kratkami.

Z relacji świadka wynikało, że podejrzany o atak oddalił się w kierunku ul. Cichej. Niecałe pół godziny później policjanci zatrzymali Pawła B. Odnaleziono go w krzakach. Udawał nieprzytomnego. Został zatrzymany, a następnie doprowadzony do prokuratury. Usłyszał trzy zarzuty: zabójstwa, napaści na 44-latka i złamania zakazu zbliżania się do byłej żony.